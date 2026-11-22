ADVANTAGE AUSTRIA Berlin
Österreichische Botschaft - Handelsabteilung
ADVANTAGE AUSTRIA Berlin
Büroöffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 08.30 bis 17.30 Uhr
Freitag 08.30 bis 15.00 Uhr
Betreuungsbereich
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein
Unser Team iN BerLIn
-
-
Stefan Stantejsky
Botschaftsrat für Handelsangelegenheiten
-
-
Maria Derler
Handelsattachée
-
-
Manuela Fallmann
Marketing Officer
-
-
Claudia Hoff
Assistentin des Botschaftsrats für Handelsangelegenheiten
& Office Manager
-
-
Nikki Hoffmann
Technologie- und Innovationsbeauftragte
-
-
David Imme
Key Account Manager Energy/Sustainability/Natural Ressources
-
-
Lars Rolle
Diplom-Jurist, Leiter Rechtsabteilung Berlin
-
-
Sabine Schimon
Project Manager