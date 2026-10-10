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Binder + Co AG

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Binder+Co je na međunarodnom tržištu uspešan stručnjak za mašine i postrojenja za sitnjenje, prosejavanje, hidro i termičku obradu, sortiranje kao i pakovanje i paletiranje rasute robe svake vrste.

Ovo preduzeće iz Glajsdorfa (Gleisdorf) iz austrijske pokrajine Štajerske predvodi na globalnom tržištu po pitanju ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austrija
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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