Binder + Co AG
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Binder+Co je na međunarodnom tržištu uspešan stručnjak za mašine i postrojenja za sitnjenje, prosejavanje, hidro i termičku obradu, sortiranje kao i pakovanje i paletiranje rasute robe svake vrste.
Binder+Co je na međunarodnom tržištu uspešan stručnjak za mašine i postrojenja za sitnjenje, prosejavanje, hidro i termičku obradu, sortiranje kao i pakovanje i paletiranje rasute robe svake vrste.
Ovo preduzeće iz Glajsdorfa (Gleisdorf) iz austrijske pokrajine Štajerske predvodi na globalnom tržištu po pitanju ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austrija
8200 Gleisdorf
Austrija