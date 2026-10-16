Srpski/Crnogorski
Seitennavigation
Inhalt

COPA-DATA GmbH

Pregled informacija o
logo

COPA-DATA predvodi svojom tehnologijom za ergonomična i visokodinamična procesna rešenja. Preduzeće je osnovano 1987. godine i razvija softver pod nazivom zenon za HMI/SCADA, Dynamic Production Reporting i integrisane SPS-sisteme. Distribucija zenon-a se vrši u ceo svet. Zahvaljujući decentralizovanoj strukturi ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište