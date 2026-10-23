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Donau Chemie Aktiengesellschaft

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Donau Chemie grupa sa sedištem u Austriji posluje na međunarodnom tržištu i vodeće je preduzeće u oblasti hemije. Raspolaže sopstvenim proizvodnim i prodajnim jedinicama u zemlji i inostranstvu.

U oblasti tehnologije vode, Donau Chemie grupa razvija, proizvodi i prodaje sredstva za taloženje i koagulatore koji se ...

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