M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Pregled informacija o
M-U-T Stockerau je proizvodno preduzeće sa sopstvenim odeljenjima za razvoj, projektovanje, konstrukciju, proizvodnju, isporuku, montažu i puštanje u pogon mašina i postrojenja u oblasti tretmana otpada, komunalnih vozila, tehnike u oblasti tretmana voda i otpadnih voda kao i transportne i ekološke tehnike.
M-U-T Stockerau je proizvodno preduzeće sa sopstvenim odeljenjima za razvoj, projektovanje, konstrukciju, proizvodnju, isporuku, montažu i puštanje u pogon mašina i postrojenja u oblasti tretmana otpada, komunalnih vozila, tehnike u oblasti tretmana voda i otpadnih voda kao i transportne i ekološke tehnike.
• vozila ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
Austrija
2000 Stockerau
Austrija