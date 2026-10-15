Microtronics Engineering GmbH
Pregled informacija o
Microtronics Vam omogućava uspešno IoT poslovanje (upravljanje pametnim uređajima). Usklađeni end-to-end sistem je modularno sazdana „kutija alata“ koja se sastoji od hardvera, softvera i usluga. Upravljanje bezbednosti/uređajima/povezanosti i alatke, počev od razvoja pa sve do proizvodnje, čine solidnu bazu, na koju ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Austrija
3244 Ruprechtshofen
Austrija