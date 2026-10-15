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Microtronics Engineering GmbH

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Microtronics Vam omogućava uspešno IoT poslovanje (upravljanje pametnim uređajima). Usklađeni end-to-end sistem je modularno sazdana „kutija alata“ koja se sastoji od hardvera, softvera i usluga. Upravljanje bezbednosti/uređajima/povezanosti i alatke, počev od razvoja pa sve do proizvodnje, čine solidnu bazu, na koju ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
Austrija
+43275677180
+4327567718033
office@microtronics.com
http://www.microtronics.com
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