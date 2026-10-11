Münzer Bioindustrie GmbH
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Glavno sedište
8261 Sinabelkirchen
Austrija
1220 Wien
Austrija
Profil preduzeća
Münzer Bioindustrie GmbH je privatno preduzeće sa sedištem u Austriji koje je organizovano kao mešoviti koncern. Njihov portfolio uključuje zbrinjavanje tečnih otpada, sakupljanje i obradu otpadnih jestivih ulja za proizvodnju biodizela, čišćenje industrijskih postrojenja, kao i reciklažu kablovskog i elektronskog otpada. Ovo porodična preduzeće osnovano je 1991. godine, a danas je jedno od najvećih sakupljača i trgovaca otpadnim jestivim uljima u Evropi. U bečkom naftnom terminalu Lobau Münzer upravlja najvećim domaćim postrojenjem za proizvodnju biodizela. Primarni cilj preduzeća je dekarbonizacija sektora saobraćaja i transporta. U poslovnoj godini 2024/25. preko 800 zaposlenih na tri kontinenta ostvarilo je promet veći od 360 miliona evra.
Poslovne prilike
Od otpada do energije
Münzer je neprestano u potrazi za novim partnerima i saradnjama u oblasti sakupljanja otpadnih jestivih ulja. Poslujući u okviru cirkularne ekonomije, Münzer prerađuje korišćena jestiva ulja u održivi biodizel i time daje svoj doprinos dekarbonizaciji transportnog sektora.
Osim toga, Münzer je stalno zainteresovan za nove saradnje u oblasti naprednih sirovina i otvoreno je za razmenu sa preduzećima koja prikupljaju i isporučuju odgovarajuće otpadne i sirovinske materijale.