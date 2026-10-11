Srpski/Crnogorski
Seitennavigation
Inhalt

SANLAS Holding GmbH

Pregled informacija o
logo

Sanlas Holding GmbH se ubraja u najznačajnije pružaoce zdravstvenih usluga u Austriji, a bavi se vođenjem 12 medicinskih ustanova i dva hotela.

Sanlas Holding GmbH međunarodnim pacijentima nudi kompletnu uslugu pre, u toku i posle boravka ( zahtev za vizu, prevodi itd.)

Usluge obuhvataju neurološku, ortopedsku i ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austrija
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
vCard