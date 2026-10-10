SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
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SCHIEBEL Antriebstechnik već preko 60 godina predvodi na tržištu po pitanju proizvodnje i razvoja elektromotornih aktuatora. Konstantnim rastom SCHIEBEL je uspeo da sa 30 distributera i šest podružnica razvije globalnu prodajnu mrežu i da zauzme mesto vodećeg ponuđača elektromotornih aktuatora.
SCHIEBEL Antriebstechnik već preko 60 godina predvodi na tržištu po pitanju proizvodnje i razvoja elektromotornih aktuatora. Konstantnim rastom SCHIEBEL je uspeo da sa 30 distributera i šest podružnica razvije globalnu prodajnu mrežu i da zauzme mesto vodećeg ponuđača elektromotornih aktuatora.
Kako bi od izrade do ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
Josef Benc Gasse 4
1230 Wien
Austrija
1230 Wien
Austrija