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SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.

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SCHIEBEL Antriebstechnik već preko 60 godina predvodi na tržištu po pitanju proizvodnje i razvoja elektromotornih aktuatora. Konstantnim rastom SCHIEBEL je uspeo da sa 30 distributera i šest podružnica razvije globalnu prodajnu mrežu i da zauzme mesto vodećeg ponuđača elektromotornih aktuatora.

Kako bi od izrade do ...

Privredna grana

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Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
Josef Benc Gasse 4
1230 Wien
Austrija
+431661080
+431661084
info@schiebel-actuators.com
https://www.schiebel-actuators.com
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