Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Pregled informacija o
Kao proizvođač visoko kvalitetnih poluproizvoda, CNC-strugova i zaptivki, proizvoda koji nalaze primenu u svim industrijskim oblastima, Seal Maker deluje širom sveta. Kompletni CNC sistemi nude se sa specijalnim softverom i služe za brzu i ekonomičnu dalju preradu poluproizvoda u zaptivke za hidrauliku i pneumatiku i ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Austrija
7025 Pöttelsdorf
Austrija