Preduzeće Tiroler Rohre GmbH (TRM) se bavi razvojem, proizvodnjom i prodajom visokokvalitetnih cevi i šipova od duktilnog liva za vodosnabdevanje kao i za specijalne projekte niskogradnje.

Proizvodi su visokih performansi, postojani i otporni, a posebno se odlikuju svojim ekološkim i ekonomskim prednostima. Zahvaljujući svojstvima duktilno-livenog gvožđa i s obzirom na stručnost u primeni ovih proizvoda, Tiroler Rohre GmbH je u mogućnosti da odgovori i na zahtevne izazove.

Polja primene duktilnih sistema cevi su raznovrsna:

• snabdevanje vodom za piće

• zbrinjavanje otpadnih voda

• cevodovi za turbine

• postrojenja za veštačko osnežavanje

• cevi za protivpožarna sredstva

• polaganje cevi bez kopanja

