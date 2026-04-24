Štampani mediji
Vodeće austrijske dnevne novine sa akcentom na privredu su:
Najvažniji privredni magazini su:
Sve vodeće izdavačke kuće pored štampanih nude i online verzije.
Dnevne novine sa najvećim tiražom su Neue Kronen Zeitung sa udelom od 20,9%, zatim slede Heute , Kleine Zeitung, Der Standard, Österreich i Kurier.
Radio i televizija
Pored stanica austrijske javno - pravne radiodifuzije (ORF) naročito u gradskim centrima postoje brojne privatne radio stanice.
ORF emituje 6 nacionalna tv-kanala (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 i Servus TV su privatni tv-kanali koji se emituju na nivou cele zemlje. Sem toga postoji nekoliko regionalnih tv-stanica. Veliki udeo imaju strani javni i privatni kanali koji su u Austriji široko rasprostranjeni.
|Tržišni udeli vodećih tv-stanica (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
| PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %