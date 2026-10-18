FORMNEXT 2026
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Deutschland, 60326 , Frankfurt am Main, Tor West, Straße der Nationen
Frabkfurt/Main, DE
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Die FORMNEXT ist DIE führende Fachmesse für additive Fertigung und industriellen 3D-Druck, die jährlich im November in Frankfurt am Main stattfindet und fast 40.000 Fachbesucher:innen zählt. Sie fungiert als internationale Plattform für die gesamte Prozesskette, von neuen Materialien und Softwarelösungen bis hin zu modernen AM-Systemen (Additive Manufacturing) für die industrielle Serienfertigung.
Die Messe verbindet Additive Manufacturing mit traditionellen Fertigungsverfahren, um industrielle Potenziale zu maximieren und gilt als zentraler Treffpunkt für Experten, um zukunftsorientierte Fertigungstechnologien zu diskutieren und Geschäftskontakte zu knüpfen.
Über 800 Aussteller präsentieren Innovationen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie und Luftfahrt. Neben der Ausstellung bietet die FORMNEXT ein Rahmenprogramm mit Bühnenvorträgen und Start-up-Challenges.
Treffen Sie 7 österreichische Unternehmen
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Teilnehmende Firmen
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