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ADVANTAGE AUSTRIA München

Servicecenter

Österreichisches Generalkonsulat - Handelsabteilung

ADVANTAGE AUSTRIA München

Büroöffnungszeiten

Mo-Do: 08.00-17.00 Uhr, Fr: 08.00-14.30 Uhr


Anfahrtsbeschreibung

Unsere Services

SERVUS AUS MÜNCHEN 

Als offizielle Vertretung der österreichischen Wirtschaft in Bayern und Baden-Württemberg sind wir Ihr erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Produkte und Dienstleistungen "made in Austria".

Wir sind Teil eines weltweiten Netzwerks von über 100 Büros auf der ganzen Welt, das unsere österreichischen Mitgliedsunternehmen auf den internationalen Märkten durch Zugang zu Wissen, Plattformen und Partnern unterstützt.

Hier in Bayern und Baden-Württemberg hilft Ihnen unser kompetentes und motiviertes Team dabei, österreichische Produkte und Geschäftspartner zu finden und informiert Sie über Innovationen und Marktentwicklungen.

Ob auf einer unserer Gruppenstände auf Leitmessen, Fachveranstaltungen oder unseren Netzwerktreffen - wir freuen uns auf Sie und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Betreuungsbereich

Bayern, Baden-Württemberg

Unser Team in München

Servicecenter Team
  • © ADVANTAGE AUSTRIA

  • Katharina Gregorich
    Konsulin für Handelsangelegenheiten

  • © ADVANTAGE AUSTRIA

  • David Jaritsch
    Vizekonsul für Handelsangelegenheiten

  • Miriam Abraham
    Volljuristin, Leiterin Rechtsabteilung

  • Bruna Antunes dos Santos
    Marketing Managerin

  • Saskia Balser
    Assistentin Recht

  • Franziska Meyer
    Diplomjuristin

  • Angelika Peitler
    Marketing Managerin

  • Eva Schmied
    Project- und Officemanagerin

  • Claudia Stein-Tarrach
    Marketing Managerin