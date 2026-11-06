ADVANTAGE AUSTRIA München
Österreichisches Generalkonsulat - Handelsabteilung
ADVANTAGE AUSTRIA München
Büroöffnungszeiten
Unsere Services
SERVUS AUS MÜNCHEN
Als offizielle Vertretung der österreichischen Wirtschaft in Bayern und Baden-Württemberg sind wir Ihr erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Produkte und Dienstleistungen "made in Austria".
Wir sind Teil eines weltweiten Netzwerks von über 100 Büros auf der ganzen Welt, das unsere österreichischen Mitgliedsunternehmen auf den internationalen Märkten durch Zugang zu Wissen, Plattformen und Partnern unterstützt.
Hier in Bayern und Baden-Württemberg hilft Ihnen unser kompetentes und motiviertes Team dabei, österreichische Produkte und Geschäftspartner zu finden und informiert Sie über Innovationen und Marktentwicklungen.
Ob auf einer unserer Gruppenstände auf Leitmessen, Fachveranstaltungen oder unseren Netzwerktreffen - wir freuen uns auf Sie und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Betreuungsbereich
Bayern, Baden-Württemberg
Unser Team in München
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Katharina Gregorich
Konsulin für Handelsangelegenheiten
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David Jaritsch
Vizekonsul für Handelsangelegenheiten
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Miriam Abraham
Volljuristin, Leiterin Rechtsabteilung
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Bruna Antunes dos Santos
Marketing Managerin
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Saskia Balser
Assistentin Recht
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Claudia Hillegaart
Key Account Managerin Automotive Aerospace Defence
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Franziska Meyer
Diplomjuristin
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Franz Nickl
Director Innovation
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Franca Pawels
Key Account Managerin Anlagen- und Maschinenbau, Bildung
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Angelika Peitler
Marketing Managerin
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Eva Schmied
Project- und Officemanagerin
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Claudia Stein-Tarrach
Marketing Managerin