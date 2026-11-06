ADVANTAGE AUSTRIA München

SERVUS AUS MÜNCHEN



Als offizielle Vertretung der österreichischen Wirtschaft in Bayern und Baden-Württemberg sind wir Ihr erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Produkte und Dienstleistungen "made in Austria".





Wir sind Teil eines weltweiten Netzwerks von über 100 Büros auf der ganzen Welt, das unsere österreichischen Mitgliedsunternehmen auf den internationalen Märkten durch Zugang zu Wissen, Plattformen und Partnern unterstützt.





Hier in Bayern und Baden-Württemberg hilft Ihnen unser kompetentes und motiviertes Team dabei, österreichische Produkte und Geschäftspartner zu finden und informiert Sie über Innovationen und Marktentwicklungen.



