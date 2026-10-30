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MTA-Messtechnik GmbH

O poduzeću
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MTA Messtechnik GmbH usredotočen je na istraživanje i razvoj tehnologija za industriju opskrbe vodom i odvodnju te proizvodu tehnički inovativne proizvode.

MTA Messtechnik GmbH vodeći je u području sustava za provjeru i održavanje komunalnih sustava opskrbe vodom i odvodnje, uključujući čišćenje mreža za pitku vodu. ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Austrija
+43421271491
office@mta-messtechnik.at
http://www.mta-messtechnik.at
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