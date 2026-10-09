Acredia Versicherung AG
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55 posto udela u tržištu i ukupna izloženost u visini od 29,9 milijardi evra: ACREDIA je vodeće kreditno osiguranje Austrije i štiti potraživanja na domaćem i inostranom tržištu. Ono za svoje osiguranike prati rizike i uskače kada neki klijent nije u mogućnoti da plati.
55 posto udela u tržištu i ukupna izloženost u visini od 29,9 milijardi evra: ACREDIA je vodeće kreditno osiguranje Austrije i štiti potraživanja na domaćem i inostranom tržištu. Ono za svoje osiguranike prati rizike i uskače kada neki klijent nije u mogućnoti da plati.
Promet grupe ACREDIA iznosi 89,1 miliona evra. ...
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Glavno sedište
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Austrija
1030 Wien
Austrija
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Austrija
8010 Graz
Austrija
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Austrija
4020 Linz
Austrija
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Austrija
6020 Innsbruck
Austrija