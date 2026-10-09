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Acredia Versicherung AG

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55 posto udela u tržištu i ukupna izloženost u visini od 29,9 milijardi evra: ACREDIA je vodeće kreditno osiguranje Austrije i štiti potraživanja na domaćem i inostranom tržištu. Ono za svoje osiguranike prati rizike i uskače kada neki klijent nije u mogućnoti da plati.

Promet grupe ACREDIA iznosi 89,1 miliona evra. ...

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