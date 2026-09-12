ATM Recyclingsystems GmbH
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ATM je skraćenica za preduzeće Arnold Technologie für Metallrecycling (Arnold tehnologija za reciklažu metala), koje se temelji na preko 80 godina iskustva i koje je istaknuto preduzeće u okviru internacionalne grupacije ASCO. Preduzeće se bavi razvojem, projektovanjem, izradom i servisiranjem sistema za reciklažu ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Austrija
8753 Fohnsdorf
Austrija