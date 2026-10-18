"Brunnbauer-Armaturen" Produktionsges.m.b.H.
Pregled informacija o
BRUNNBAUER-ARMATUREN je već preko 100 godina kompetentan, inovativan i pouzdan ponuđač industrijskih armatura. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu BRUNNBAUER je u mogućnosti da svojim visokokvalitetnim proizvodima odgovori na sve zahtevnije potrebe i porudžbine.
BRUNNBAUER-ARMATUREN je već preko 100 godina kompetentan, inovativan i pouzdan ponuđač industrijskih armatura. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu BRUNNBAUER je u mogućnosti da svojim visokokvalitetnim proizvodima odgovori na sve zahtevnije potrebe i porudžbine.
Partneri potiču pretežno iz privrednih sektor kao što ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
"Brunnbauer-Armaturen" Produktionsges.m.b.H.
Akaziengasse 36
1230 Wien
Austrija
1230 Wien
Austrija