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"Brunnbauer-Armaturen" Produktionsges.m.b.H.

Pregled informacija o
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BRUNNBAUER-ARMATUREN je već preko 100 godina kompetentan, inovativan i pouzdan ponuđač industrijskih armatura. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu BRUNNBAUER je u mogućnosti da svojim visokokvalitetnim proizvodima odgovori na sve zahtevnije potrebe i porudžbine.

Partneri potiču pretežno iz privrednih sektor kao što ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

"Brunnbauer-Armaturen" Produktionsges.m.b.H.
Akaziengasse 36
1230 Wien
Austrija
+4316999600
+4316999640
brunnbauer@brunnbauer.at
http://www.brunnbauer.at
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