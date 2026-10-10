Frauscher Sensortechnik GmbH
Pregled informacija o
Frauscher Sensortechnik nudi svojim klijentima iz sektora železnice širok spektar komponenti za pruge, koji su se globalno već višestruko dokazali, elektronske komponente visokog stepena pouzdanosti, inovativna softverska rešenja kao i „Life Cycle Service“ prilagođen potrebama kupca.
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austrija
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austrija