INGOB.DELTA GmbH
Pregled informacija o
Preduzeće Ingenos.Gobiet. d.o.o. ubraja se u najznačajnija austrijska inženjerska preduzeća. Sa svojom širokom ponudom obraća se klijentima kojima su potrebne građevinsko-tehničke usluge, od izrade projekata do nadzora građevinskih radova, sve na jednom mestu i sve sa jednom kontakt osobom.
Preduzeće Ingenos.Gobiet. d.o.o. ubraja se u najznačajnija austrijska inženjerska preduzeća. Sa svojom širokom ponudom obraća se klijentima kojima su potrebne građevinsko-tehničke usluge, od izrade projekata do nadzora građevinskih radova, sve na jednom mestu i sve sa jednom kontakt osobom.
Tim preduzeća ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
INGOB.DELTA GmbH
Mariahilfer Straße 17
1060 Wien
Austrija
1060 Wien
Austrija