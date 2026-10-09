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INGOB.DELTA GmbH

Pregled informacija o
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Preduzeće Ingenos.Gobiet. d.o.o. ubraja se u najznačajnija austrijska inženjerska preduzeća. Sa svojom širokom ponudom obraća se klijentima kojima su potrebne građevinsko-tehničke usluge, od izrade projekata do nadzora građevinskih radova, sve na jednom mestu i sve sa jednom kontakt osobom.

Tim preduzeća ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

INGOB.DELTA GmbH
Mariahilfer Straße 17
1060 Wien
Austrija
+43151294100
+43151294102900
vienna@ingob.at
https://ingob.at/
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