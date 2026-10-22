Head Sport GmbH
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Glavno sedište
6921 Kennelbach
Austrija
Profil preduzeća
Još od 1950. godine, HEAD je sinonim za inovativni dizajn, tehničku izvrsnost i strast prema sportu. HEAD distribuira na međunarodnom tržištu sledeće brendova:
• HEAD (proizvodi za zimske sportove, sportove sa reketom i plivanje)
• PENN (teniske i loptice za raket (Racquet)
• TYROLIA (vezovi za skije)
• MARES / SSI / rEvo (ronilačka oprema i obuka)
• LiveAboard (ronilačka putovanja)
• ZOGGS (oprema za plivanje)
• INDIGO (ski i snowboard oprema)
• AQUALUNG (oprema za ronjenje sa bocom i sa disaljkom)
Poslovne prilike
HEAD SKIJE / ČIZME / VEZOVI – VRHUNSKE PERFORMANSE ZA IZNAMLJIVANJE I PRODAJU
Profesionalna distributivna mreža preduzeća HEAD obezbeđuje pouzdano i nesmetano snabdevanje HEAD proizvodima- a trgovcima i iznajmljivačima pruža naviši nivo servisa i podršku.
HEAD je sinonim za promišljena rešenja kada se radi o najmu skija i visokokvalitetnim proizvodima za prodaju. Mnogi od najvećih svetskih preduzeća za najam ski-preme oslanjaju se na HEAD i pritom imaju koristi od iskustva i stručnosti koju je HEAD stekao kroz dugogodišnju saradnju sa međunarodnim partnerima za iznajmljivanje.