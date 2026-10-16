Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Pregled informacija o
Prošlost i sadašnjost, umetnost i užitak – doživite poseban ugođaj koji vam pruža vrhunski hotel u srcu Beča. Hotel Ambassador, bogat tradicijom, nalazi se u istorijskom centru grada, između trga Štefansplac (Stephansplatz) i Državne opere i predstavlja idelanu polaznu tačku za posetioce Beča.
Prošlost i sadašnjost, umetnost i užitak – doživite poseban ugođaj koji vam pruža vrhunski hotel u srcu Beča. Hotel Ambassador, bogat tradicijom, nalazi se u istorijskom centru grada, između trga Štefansplac (Stephansplatz) i Državne opere i predstavlja idelanu polaznu tačku za posetioce Beča.
Prostrane i ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austrija
1010 Wien
Austrija