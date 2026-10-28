hydrophil GmbH
Pregled informacija o
Preduzeće hydrophil aktivno je širom sveta u domenu vode, a nudi i sveobuhvatne usluge u celokupnom ciklusu izrade projekta:
Preduzeće hydrophil aktivno je širom sveta u domenu vode, a nudi i sveobuhvatne usluge u celokupnom ciklusu izrade projekta:
> inženjersko-tehničko projektovanje i građevinski nadzor
> razvoj kapaciteta, institucionalni procesi reformi i obuka
> primenjeno istraživanje
> sociološko-ekonomske i finansijske ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
hydrophil GmbH
Kürschnergasse 2/2a
1210 Wien
Austrija
1210 Wien
Austrija