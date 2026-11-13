Hexagon | NEXTSENSE
Pregled informacija o
NEXTSENSE je tehnološki lider na svetskom tržištu koji je razvio patent za CALIPRI-princip. Ovo beskontaktno merenje profila i površina uz automatizovanu korekciju nagiba i okreta u potpunosti eliminiše uticaj korisnika.
NEXTSENSE je tehnološki lider na svetskom tržištu koji je razvio patent za CALIPRI-princip. Ovo beskontaktno merenje profila i površina uz automatizovanu korekciju nagiba i okreta u potpunosti eliminiše uticaj korisnika.
Takvi mobilni i stacionarni sistemi za merenje i proveru koriste se za procenu procepa na ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Austrija
8053 Graz
Austrija