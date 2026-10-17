"Snowsports GmbH"
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Glavno sedište
1210 Wien
Austrija
Profil preduzeća
Snowsports GmbH – Snowsports Academy je inovativno austrijsko preduzeće koje se bavi obukom i usavršavanjem instruktora za skijanje i snowboard, razvojem projekata vezanih za zimske sportove i savetovanjem u oblasti zimskog turizma.
Pretežne delatnosti:
• Austrijske obuke za instruktore skijanja i snowboarda na nemačkom i engleskom jeziku
• Savetovanje i razvoj projekata za promociju zimskih sportova
• Alternativni koncepti za razvoj zimskih sportova u urbanim sredinama
• Obuke u Austriji ili na međunarodnim lokacijama projektnih partnera
Kao kompetentni partner sa 50 godina iskustva u svetu zimskih sportova, kvalitet i strastvena posvećenost su nam u saradnji sa našim projektnim partnerima na prvom mestu.
Poslovne prilike
Projekti zimskih sportova u turizmu
Klijenti i partneri profitiraju od bogatog međunarodnog iskustva rukovodstva i zaposlenih preduzeća „Snowsports Academy“ prilikom izgradnje i razvoja različitih vidova zimskih sportova.
B2B:
• Kursevi obuke za instruktore skijanja u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnog partnera
• Kursevi obuke za instruktore snowboarda u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnog partnera
• Koncepti vođenja poslovanja i marketing strategije
• Razvoj turizma u oblasti zimskih sportova
B2C:
Polaznici kurseva obuke i treninga za instruktore skijanja i snowboarda