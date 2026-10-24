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STRABAG AG

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Pretežna delatnost preduzeća STRABAG Wassertechnik je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za pripremu vode za piće, kao i jednostavnih postrojenja za preradu čvrstih otpada uključujući i time povezanu izgradnju i zatvaranje deponija u Centralnoistočnoj i Jugoistočnoj Evropi kao i u nekim ...

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