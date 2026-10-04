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Syncraft GmbH

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Kao visokotehnološko austrijsko preduzeće sa sedištem u pokrajini Tirol SYNCRAFT već preko 10 godina širom sveta ostvaruje i gradi elektrane koje generišu električnu energiju, toplotu i obnovljiv ugljenik iz šumskog drvnog otpada.

Elektrana na drvo sa pozitivnim dejstvom na klimu
Elektrane postaju klimatski ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Austrija
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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