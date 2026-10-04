Syncraft GmbH
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Kao visokotehnološko austrijsko preduzeće sa sedištem u pokrajini Tirol SYNCRAFT već preko 10 godina širom sveta ostvaruje i gradi elektrane koje generišu električnu energiju, toplotu i obnovljiv ugljenik iz šumskog drvnog otpada.
Kao visokotehnološko austrijsko preduzeće sa sedištem u pokrajini Tirol SYNCRAFT već preko 10 godina širom sveta ostvaruje i gradi elektrane koje generišu električnu energiju, toplotu i obnovljiv ugljenik iz šumskog drvnog otpada.
Elektrana na drvo sa pozitivnim dejstvom na klimu
Elektrane postaju klimatski ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Austrija
6130 Schwaz
Austrija