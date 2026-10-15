Prvi nevidljivi slušni implantat potiče iz Austrije

Istorija ovog austrijskog preduzeća za medicinske tehnologije počinje pre više od 50 godina na Tehničkom univerzitetu u Beču. Od tada je MED-EL razvio i tehnološki unapredio revolucionarne inovacije – i time poboljšao život i iskustva mnogih osoba sa oštećenjem sluha. Sada je predstavljen prvi i jedini potpuno nevidljivi kohlearni implantat na svetu, kod kojeg su sve komponente u potpunosti smeštene ispod kože.

Kod blagih do umerenih oštećenja sluha koriste se klasični slušni aparati. Oni pojačavaju zvuk, zbog čega se zvuci čuju glasnije. Kod težih oblika gubitka sluha to nije dovoljno. Tada se primenjuju kohlearni implantati. Oni zaobilaze oštećene delove unutrašnjeg uha i direktno stimulišu slušni živac: uređaj registruje zvuk i prosleđuje ga implantatu. Implantat električnim signalima stimuliše ušni puž (kohlea). Slušni živac prenosi te signale do mozga gde se oni obrađuju i doživljavaju kao zvuci.



Ingeborg i Erwin Hochmair, osnivači austrijske porodičnog preduzeća MED-EL, započeli su 1975. godine razvoj kohlearnih implantata. Prvi je hirurški ugrađen 1977. godine i smatra se pretečom današnjih modernih implantata. Vizija o stvaranju implantata koji je spolja potpuno nevidljiv rano je postavljena kao cilj. Istraživači su bili uvereni da takva varijanta ne bi bila samo estetski privlačnija, već bi pre svega imala pozitivne psihološke efekte. Međutim, dugo nisu postojale odgovarajuće baterije ili mikrofoni. Kada se, na primer, mikrofon nalazi ispod kože, zvuk se menja. Najveći izazov bio je napraviti mikrofon koji može da se prilagodi tim uslovima.



Nakon ukupno 15 godina istraživanja i razvoja, MED-EL je sada sa ponosom predstavio prvi kohlearni implantat koji je u potpunosti smešten ispod kože. Oko 40 pacijenata širom sveta već ga koristi, a nedavno je prvi put operativno ugrađen izvan okvira jedne studije. Za osobe sa oštećenjem sluha novi implantat predstavlja još jedan korak ka autonomiji, slobodi i radosti življenja, jer se proizvod može nositi i noću ili pod vodom, a tokom punjenja baterije ostaje potpuno funkcionalan.



MED-EL je ove godine dobio i nagradu TRIGOS, austrijsko priznanje za odgovorno poslovanje. Nagrađen je međunarodni angažman ovog preduzeća, koje sprovodi projekte u zemljama u razvoju i ekonomijama u usponu. Reč je o sveobuhvatnom pristupu jačanju sistema zdravstvene zaštite sluha. Fokus je na obuci, ranoj dijagnostici i lako dostupnom prenošenju znanja. Na taj način se cilj preduzeća MED-EL – prevazilaženje gluvoće kao komunikacione barijere i omogućavanje boljeg kvaliteta života pacijentima – ostvaruje i na međunarodnom nivou.