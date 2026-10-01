Austrija osvojila deset medalja na takmičenju WorldSkills 2026

WorldSkills se održava svake dve godine. Na Svetskom prvenstvu profesionalnih veština mladi stručnjaci iz celog sveta dokazuju veštine koje su stekli. U više od 60 disciplina primenjuju svoje znanje i umeće i tokom četiri dana rade na praktičnim zadacima i projektima iz svoje struke. Domaćin ovogodišnjeg, 48. takmičenja WorldSkills bio je Šangaj u Kini.

Predstavnici iz Austrije su ove godine zablistali osvojivši deset medalja: četiri srebrne i šest bronzanih. Ovoga puta, nažalost, nije osvojeno zlato. Izuzetni rezultati (najmanje 700 od mogućih 800 bodova), koji ipak nisu bili dovoljni za plasman na pobedničko postolje, nagrađeni su dostojnim priznanjem: „Medallion for Excellence “. Austriji je pripalo 20 ovih priznanja „Medallions for Excellence “.

© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Konkurencija je bila velika, a na kraju, kao i u sportu, odlučila je i mala doza sreće. Kina je i ove godine bila na vrhu rang-liste zemalja. Austrija je zauzela 7. mesto na svetskoj i 3. mesto na evropskoj rang-listi, iza Švajcarske i Francuske. Uz oko 1.400 učesnika iz 80 zemalja, to je sjajan rezultat na koji reprezentacija Austrije može biti ponosna. Mladi stručnjaci iz Austrije pokazali su svoje znanje, zalaganje i strast na najvećoj pozornici stručnog obrazovanja i dostojno predstavili Austriju kao zemlju kvalitetnog stručnog obrazovanja.

ADVANTAGE AUSTRIA čestita austrijskoj reprezentaciji, a posebno nagrađenima, na uspehu!

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© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Sledeće takmičenje WorldSkills održaće se 2028. godine u Aičiju u Japanu.

Pre toga, 2027. godine, u Diseldorfu u Nemačkoj biće održano takmičenje EuroSkills.