Austrijska trgovinska preduzeća usled svog iskustva od više decenija raspolažu ogromnim znanjem i umećem na međunarodnom tržištu. Otuda itekako mogu biti od pomoći kada se radi o izvozno-uvoznim poslovima. Tranzitna trgovina tj. povezivanje dva tržišta pomoću austrijskog preduzeća postoji sve značajniji.

Austrijske trgovinske firme posebno ističe detaljno poznavanje srednje- i istočnoevropskog tržiđta.Naravno da su ta spoljnotrgovinska preduzeća zastupljena na svim svetskim tržištima. Visok stepen fleksibilnosti i odgovarajuće znanje i umeće, da robu prebace na bilo koje mesto na svetu, austrijse spoljnotrgovinske firme čini pouzdanim i omiljenim partnerom.