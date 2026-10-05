Transport i saobraćaj

Saobraćajni propisi i znaci u Austriji u načelu odgovaraju onima u drugim evropskim zemljama. U Austriji se na svim auto-putevima i magistralnim putevima plaća putarina (Mautpflicht).
Odredbe za motorna vozila
Pri prelasku granice za motorno vozilo nisu potrebna carinska dokumenta. Sa inostranom vozačkom dozvolom motorno vozilo u Austriji se može voziti godinu dana. Vozačke dozvole iz zemalja članica EVR i EZ važe i u Austriji. Putnicima iz drugih zemalja potrebna je međunarodna vozačka dozvola, ako sa njihovim matičnim zemljama nije potpisan odgovarajući sporazum. U protivnom, dovoljan je prevod nacionalne vozačke dozvole na nemački jezik. Informacije o tome možete dobiti kod austrijskih auto-moto klubova ÖAMTC i ARBÖ. Strana motorna vozila moraju na zadnjem delu da imaju nalepnicu sa oznakom matične države.
Osim goriva u rezervoaru vozila, pri ulasku u Austriju možete bez plaćanja nadoknade da unesete dodatnih 10 litara goriva u rezervnom kanistru. Bez formalnosti i plaćanja nadoknade putnici sa prebivalištem van Evropske zajednice mogu svoj automobil na teritoriji EZ koristiti u privatne svrhe u trajanju od 6 meseci. Putničko vozilo se nakon tog perioda mora izvesti u nepromenjenm stanju.
Ograničenja brzine
Maksimalne dozvoljene brzine (ako saobraćajnim znacima nije drugačije regulisano):
Putnička vozila i motori
- na regionalnim putevima: 100 km/h
- na auto-putevima: 130 km/h
- kroz naseljena mesta, između tabli sa nazivom mesta: 50 km/h
Mobilne auto-prikolice do 3.500 kg:
- kroz naseljena mesta: 50 km/h
- na regionalnim putevima: 100 km/h
- na auto-putevima: 130 km/h
Putničko vozila sa lakom prikolicom do 750 kg (vučno vozilo maksimalne dozvoljene ukupne težine do 3,5 t):
- kroz naseljena mesta: 50 km/h
- na auto-putevima i regionalnim putevima: 100 km/h
Putničko vozilo sa prikolicom preko 750 kg (vučno vozilo zajedno sa prikolicom maksimalne dozvoljene ukupne težine do 3,5 t):
- kroz naseljena mesta: 50 km/h
- na regionalnim putevima: 80 km/h
- na auto-putevima: 100 km/h
Autobusi:
- kroz naseljena mesta: 50 km/h
- na regionalnim putevima: 80 km/h
- na auto-putevima: 100 km/h (između 22:00 i 05:00 sati na nekim auto-putevima samo 90 km/h)
Interventni prolaz za vozila sa prvenstvom prolaza
Formiranje prolaza za vozila sa prvenstvom prolaza je od 1. januara 2012. godine u Austriji obaveza kada se stvori gužva na autoputevima i putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila. Prolaz omogućava interventnim vozilima da brže stignu do mesta nesreće. Bliže informacije od interventnom prolazu pronaći ćete ovde: www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/
Obaveza posedovanja markirnih prsluka
Na austrijskim putevima van naseljenih mesta važi obaveza nošenja markirnih prsluka. To znači da vozači uvek sa sobom u kolima moraju da imaju reflektujući markirni prsluk i da moraju da ga obuku kada, u slučaju saobraćajne nesreće ili kvara vozila, stupe na kolovoz. Reč je, znači, o dve obaveze za koje se mogu naplatiti dve kazne. U toku saobraćajne kontrole policija može da traži na uvid markirni prsluk.
Deca u kolima
Deca mlađa od 14 godina koja su niža od 150 cm smeju se voziti samo na sedištima za decu. U putničkim i kombi vozilima (i u tzv. minibusevima) dozvoljen je prevoz samo jednog deteta po sedištu, koje mora da bude vezano na odgovarajući način vezano, u zavisnosti od starosne dobi i visine.
Alkoholisanost za volanom
Granična vrednost alkohola u krvi je 0,5 promila. U slučaju prekoračenja ove granice izriču se novčane kazne, a pod određenim uslovima moguće je i oduzimanje vozačke dozvole.
Obaveza korišćenja sigurnosnih pojaseva
U Austriji je obavezna upotreba sigurnosnih pojaseva.
Telefoniranje u automobilu
U toku upravljanja vozilom dozvoljeno je telefoniranje isključivo preko spikerfona. Spikerfon mora da bude tako montiran da se sve funkcije mogu obavljati jednom rukom i da vozač ni na koji načinu ne bude sputan.
Odredbe za motocikliste
U Austriji je za vozače jednotračnih vozila obavezno nošenje kaciga. Motociklisti su dužni da i danju imaju upaljena oborena svetla. Obavezne su vinjete.
Gorivo
Na svim benzinskim pumpama u Austriji postoji ponuda bezolovnog normalnog benzina od 91 oktana, kao i euro-supera (bezolovni benzin sa 95 oktana) i supera plus (bezolovni benzin sa 98 oktana). Prodaja olovnog benzina je u Austriji zabranjena, ali se za vozila bez katalizatora na svim benzinskim pumpama može nabaviti aditiv.
Saobraćajne nesreće, kvarovi na vozilu
Saobraćajne nesreće u kojima ima povređenih lica moraju se odmah prijaviti policiji, a u slučaju materijane štete, samo onda kada se ne može dokazati identitet učesnika. Auto-moto klubovi ÖAMTC i ARBÖ imaju servisnu službu koja radi 24 sata i koju mogu koristiti svi vozači motornih vozila (korisnici koji nisu članovi auto-moto kuba uz nadoknadu).
|Brojevi za hitne slučajeve (bez pozivnog broja):
|Euro-poziv za pomoć
|112
|Vatrogasci
|122
|Policija
|133
|Hitna pomoć/dežurni lekar
|144
|Lekarska služba-radio veza
|141
|Planinska služba spasavanja
|140
|ÖAMTC pomoć kod auto-kvarova
|120
|ARBÖ pomoć kod auto-kvarova
|123
Informacije o stanju na putevima
Informacije o stanju na putevima na celoj teritoriji Austrije, kao i na glavnim saobraćajnicama koje su glavna veza sa pograničnim zemljama, emituje radio-stanica Ö3 na svakih pola sata. Kod aktuelnih alarmantnih situacija, kao na primer, u slučaju da neko vozi u suprotnom smeru, se odmah prekida program i sledi saopštenje na svim radio-stanicama Austrijskog radija (ORF).
Informacije o stanju na putevima mogu se neprekidno prosleđivati na telefon 0800 600 601 (u celoj Austriji besplatan poziv). Preko servisnog telefonskog broja 0900 600 600 mogu se dobiti aktuelne informacije o stanju na putevima. Ovi pozivi se naplaćuju. Više informacija o tome mogu se dobiti online na oe3.ORF.at.
Austrian Airlines je najveća avio-kompanija Austrije sa mrežom linija ka 130 destinacija u čitavom svetu, koja se odlikuje posebnom gustinom u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Austrian Airlines je deo koncerna Lufthansa kao i članica Star Alliance.
Servis u avio-saobraćaju
Informišite se o avio-vezi za Vašu destinaciju.
Međunarodni dolasci/Međunarodni letovi
Međunarodni transfer putnika i robe obavljaju sledeći aerodromi :
- Beč-Švehat (Wien-Schwechat),
- Grac (Graz),
- Insbruk (Innsbruck) ,
- Klagenfurt (Klagenfurt) ,
- Linc (Linz) ,
- Salcburg (Salzburg) .
Između ovih aerodroma se svakodnevno obavlja i domaći linijski saobraćaj.
Centralna služba za avio-informacije: +43 1 7007 22233
Bečki avio-šatl servis
City Airport Train CAT (voz za aerodrom) za 16 minuta vožnje povezuje aerodrom sa centrom Beča (železnička stanica „Beč-centar“): Red vožnje
Red vožnje i tarife Vienna Airport Lines možete pogledati na sajtu aerodroma Beč, kao i informacije o prevozu gradskom železnicom, taksijem, rent-a-carom i šatl servisom.
Železnica pruža mnoge prednosti. Jedna od njih je ugodno putovanje u toku kog možete da uživate u šoljici kafe, čitanju novina ili razmatranju svog plana putovanja. Svejedno je da li putujete danju ili noću – sa železnicom ćete sigurno pronaći idealnu relaciju.
Austrijske železnice ÖBB i WESTbahn nude niz pristupačnih karata za putovanja po Austriji.
Da li ste znali da možete da povezete svoje vozilo ili motocikl vozom i da se tako lišite naporne vožnje autoputem?
Auto-voz „Tauernbahn“
Auto-voz austrijske železnice ÖBB prevozi Vaše vozilo kroz Tauern-tunel (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Bliže informacije, uključujući uslove prevoza i sigurnosna pravila, pružaće Vam brošura: ”Auto-voz Tauern (PDF, 0.7MB) ”.
Informacije
Bliže informacije o redu vožnje i rezervacijama direktno na Austrijske železnice ÖBB , telefonom preko kol-centra ÖBB na +43 5 1717, na šalterima železničke stanice, u turističkim agencijiama ili auto-moto klubovima.
Ako želite da otkrijete Austriju, u te svrhe možete da izaberete jedno od mnogih ponuđenih transportnih sredstava. Informišite se o drugim mogućnostima udobnog i relaksirajućeg putovanja.
Brod
Na Dunavu saobraćaju različiti prevoznici na različitim deonicama. Osim toga, na austrijskim jezerima postoji ponuda linijskih i izletničkih brodova.
Informacije se mogu dobiti od sledećih agencija:
Autobus
Österreichische Postbus AG sa 800 linija pokriva oko 21.200 autobuskih stanica širom Austrije. Moguć je prevoz do svih mesta od turističke relevantnosti.
Informacije o javnom prevozu autobusom u Austriji
Taksi prevoz
Taksi vozila u većim gradovima opremljena su zvanično baždarenim taksimetrom. Cena se obračunava po kilometru i vremenu vožnje. Informacije o taksi prevozu u Beču
Za vožnju od Beča do aerodroma (prilikom naručivanja taksi vozila treba tražiti „aerodromski“ taksi) doplaćuje se oko 18,00 EUR za povratak taksija.
Aerodromska taksi vozila su posebna vozila isključivo predviđena za vožnje ka i od aerodroma, koja čekaju stranke na aerodromu Švehat (Schwechat). Moraju se naručiti unapred, a obračunavaju fiksnu cenu (uključujući i prtljag) bez doplate za povratnu vožnju.
Žičare
U Austriji ima blizu 3.000 žičara s kabinama, sedežnica i liftova za vuču skijaša , koje su u funkciji. Mnoge od njih voze i do 3.000 m.