hrvatski
Seitennavigation
Inhalt

ATM Recyclingsystems GmbH

O poduzeću
logo

ATM predstavlja Arnold Technologie für Metallrecycling, vodeću kompaniju ASCO Group International, utemeljenu na više od 80 godina iskustva. Tvrtka razvija, planira, proizvodi i servisira sustave za recikliranje metala za preradu sekundarnih sirovina širom svijeta.

Tvrtka sa sjedištem u Fohnsdorfu nudi mnoštvo ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Austrija
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
vCard