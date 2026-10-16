B&R Industrial Automation GmbH
O poduzeću
B&R je inovativna tvrtka za automatizaciju sa sjedištem u Austriji i podružnicama diljem svijeta. Kao lider u industrijskoj automatizaciji, B&R kombinira najsuvremenije tehnologije i napredni inženjering.
B&R je inovativna tvrtka za automatizaciju sa sjedištem u Austriji i podružnicama diljem svijeta. Kao lider u industrijskoj automatizaciji, B&R kombinira najsuvremenije tehnologije i napredni inženjering.
B&R pruža klijentima iz različitih branši savršena cjelovita rješenja u automatizaciji strojeva i tvornica, ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Austrija
5142 Eggelsberg
Austrija