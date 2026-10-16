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B&R Industrial Automation GmbH

O poduzeću
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B&R je inovativna tvrtka za automatizaciju sa sjedištem u Austriji i podružnicama diljem svijeta. Kao lider u industrijskoj automatizaciji, B&R kombinira najsuvremenije tehnologije i napredni inženjering.

B&R pruža klijentima iz različitih branši savršena cjelovita rješenja u automatizaciji strojeva i tvornica, ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Austrija
+43774865860
+437748658626
office@br-automation.com
http://www.br-automation.com
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