Binder + Co AG
O poduzeću
Binder+Co međunarodno je uspješan stručnjak za strojeve i cjelovita postrojenja za usitnjavanje, prosijavanje, vlažnu i termičku obradu, oporabu, sortiranje, pakiranje i paletiziranje svih vrsta rasutih dobara.
Binder+Co međunarodno je uspješan stručnjak za strojeve i cjelovita postrojenja za usitnjavanje, prosijavanje, vlažnu i termičku obradu, oporabu, sortiranje, pakiranje i paletiziranje svih vrsta rasutih dobara.
Štajersko poduzeće iz Gleisdorfa vodeće je na svjetskom tržištu u području recikliranja stakla i ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austrija
8200 Gleisdorf
Austrija