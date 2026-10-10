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Binder + Co AG

O poduzeću
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Binder+Co međunarodno je uspješan stručnjak za strojeve i cjelovita postrojenja za usitnjavanje, prosijavanje, vlažnu i termičku obradu, oporabu, sortiranje, pakiranje i paletiziranje svih vrsta rasutih dobara.

Štajersko poduzeće iz Gleisdorfa vodeće je na svjetskom tržištu u području recikliranja stakla i ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austrija
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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