Binderholz GmbH
O poduzeću
Pilana Binderholz cjeloviti je ponuđač proizvoda od punog drva i pružatelj inovativnih građevinskih rješenja.
Pilana Binderholz cjeloviti je ponuđač proizvoda od punog drva i pružatelj inovativnih građevinskih rješenja.
Asortiman proizvoda od punog drva seže od piljenog drva, profiliranog drva, jednoslojno i višeslojno lijepljenih ploča od punog drva, lijepljenog lameliranog drva do binderholz križno lameliranog drva BBS. ...
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Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Austrija
6263 Fügen
Austrija
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Austrija
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Austrija