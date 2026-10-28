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Binderholz GmbH

O poduzeću
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Pilana Binderholz cjeloviti je ponuđač proizvoda od punog drva i pružatelj inovativnih građevinskih rješenja.
Asortiman proizvoda od punog drva seže od piljenog drva, profiliranog drva, jednoslojno i višeslojno lijepljenih ploča od punog drva, lijepljenog lameliranog drva do binderholz križno lameliranog drva BBS. ...

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Kako stupiti u kontakt s poduzećem

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