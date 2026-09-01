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Glavno sjedište
Coolibree GmbH
Raimundgasse 1
1020 Wien
Austrija
+431310200150
+431310200159
office@coolibree.com
http://www.coolibree.com
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Arhitektura
Prometna infrastruktura / Niskogradnja
Visokogradnja / građevinski materijali
Urbane tehnologije
Energetska učinkovitost / Zelena gradnja
Kreativne industrije
Arhitektura
Namještaj / interijeri
Izdavaštvo / Mediji / Oglašavanje
Glazba / film / zabava
Moda
Umjetnost / Kultura
Dizajn
Energija / održivost / prirodni resursi
Obnovljivi energije
Tehnologija zaštite okoliša
Poljoprivreda
Šumarstvo / Drvna industrija
Energetika
Rudarstvo
Energetska učinkovitost / Zelena gradnja
Prehrambena industrija / trgovina / roba široke potrošnje
Silver generation
Vino / Pivo / Alkoholna pića
Bio / Organska hrana
Hrana / Bezalkoholna pića
Sport / Slobodno vrijeme
Industrija / strojarstvo / materijali
Elektro / Elektronika / Mehatronika
Gradnja postrojenja / Smart Factory
Kemija / Plastika
Papir/Ambalaža
Novi materijali / Kompoziti
Metali / Obrada
Mobility
Automobilska industrija
Pomorski sektor
Željeznički sektor
Aerospace / Sigurnost
Logistika
Izvoz usluga
Banke/Osiguranja
Inženjering
Obrazovanje
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Novi materijali / Kompoziti
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Life Science/Farmaceutika
Zdravstveni sustav & institucije
Medicinska tehnika & laboratorijska oprema