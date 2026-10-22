Doka GmbH
O poduzeću
Doka je jedno od vodećih svjetskih poduzeća u razvoju, proizvodnji i prodaji oplatne tehnike za sva područja gradnje.
Doka je jedno od vodećih svjetskih poduzeća u razvoju, proizvodnji i prodaji oplatne tehnike za sva područja gradnje.
S više od 160 prodajnih i logističkih lokacija u preko 60 zemalja svijeta, Doka ima učinkovitu prodajnu mrežu i time jamči brzu i profesionalnu raspoloživost materijala i usluga uz stručnu tehničku ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Podružnice u ovoj zemlj
Doka Hrvatska d.o.o.
Radnicka cesta 173 G
10000 Zagreb
Hrvatska
10000 Zagreb
Hrvatska
Glavno sjedište
Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Austrija
3300 Amstetten
Austrija