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Doka GmbH

O poduzeću
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Doka je jedno od vodećih svjetskih poduzeća u razvoju, proizvodnji i prodaji oplatne tehnike za sva područja gradnje.

S više od 160 prodajnih i logističkih lokacija u preko 60 zemalja svijeta, Doka ima učinkovitu prodajnu mrežu i time jamči brzu i profesionalnu raspoloživost materijala i usluga uz stručnu tehničku ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Podružnice u ovoj zemlj

Doka Hrvatska d.o.o.
Radnicka cesta 173 G
10000 Zagreb
Hrvatska
+38512480020
+38512480025
zagreb@doka.com
http://www.doka.com
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Glavno sjedište

Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Austrija
+4374726050
+43747264430
info@doka.com
http://www.doka.com
https://www.xing.com/companies/doka
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