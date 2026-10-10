Frauscher Sensortechnik GmbH
O poduzeću
Frauscher Sensortechnik kupcima u željezničkom sektoru nudi širok portfelj pružnih komponenti, elektroničkih komponenti velike raspoloživosti, inovativnih softverskih rješenja i usluga po mjeri povezanih sa životnim vijekom čija je kvaliteta višestruko dokazana na globalnoj razini.
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austrija
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austrija