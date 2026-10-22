hrvatski
Seitennavigation
Inhalt

GEOCONSULT ZT GmbH

O poduzeću
logo

GEOCONSULT je globalna, neovisna obiteljska tvrtka koja pruža cjelovite inženjerske i konzultantske usluge na infrastrukturnim projektima.
GEOCONSULT na fleksibilan način pruža podršku svojim klijentima uz inovativna rješenja.
Pritom GEOCONSULT uzbudljive ideje pretvara u stvarnost i daje temelje za donošenje odluka ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

GEOCONSULT ZT GmbH
Urstein Süd 13, Wissenspark Salzburg Urstein
5412 Puch bei Hallein
Austrija
+43662659650
+436626596510
office@geoconsult.com
https://www.geoconsult.com
vCard