GEOCONSULT ZT GmbH
O poduzeću
GEOCONSULT je globalna, neovisna obiteljska tvrtka koja pruža cjelovite inženjerske i konzultantske usluge na infrastrukturnim projektima.
GEOCONSULT je globalna, neovisna obiteljska tvrtka koja pruža cjelovite inženjerske i konzultantske usluge na infrastrukturnim projektima.
GEOCONSULT na fleksibilan način pruža podršku svojim klijentima uz inovativna rješenja.
Pritom GEOCONSULT uzbudljive ideje pretvara u stvarnost i daje temelje za donošenje odluka ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
GEOCONSULT ZT GmbH
Urstein Süd 13, Wissenspark Salzburg Urstein
5412 Puch bei Hallein
Austrija
5412 Puch bei Hallein
Austrija