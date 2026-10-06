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Hagleitner Hygiene International GmbH

O poduzeću
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High-end-higijena iz Austrije

Hagleitner proizvodi inovativnu higijenu: za toalet, kuhinju, praonicu rublja, kućanstvo kao i za dezinfekciju ruku i površina. Polaznica je Zell am See u Austriji: ovdje se istražuje, razvija i proizvodi. Ovdje nastaju pjenasti sapuni, dezinfekcijska sredstva za pranje, eko sredstva za ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Podružnice u ovoj zemlj

Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.
Cvetkovic 85a
10450 Jastrebarsko
Hrvatska
+38516272619
+38516272794
jastrebarsko@hagleitner.hr
http://www.hagleitner.com/hr
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Glavno sjedište

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5
5700 Zell am See
Austrija
+4350456
+43504567777
zellamsee@hagleitner.at
http://www.hagleitner.at
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