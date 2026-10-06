Hagleitner Hygiene International GmbH
O poduzeću
High-end-higijena iz Austrije
High-end-higijena iz Austrije
Hagleitner proizvodi inovativnu higijenu: za toalet, kuhinju, praonicu rublja, kućanstvo kao i za dezinfekciju ruku i površina. Polaznica je Zell am See u Austriji: ovdje se istražuje, razvija i proizvodi. Ovdje nastaju pjenasti sapuni, dezinfekcijska sredstva za pranje, eko sredstva za ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Podružnice u ovoj zemlj
Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.
Cvetkovic 85a
10450 Jastrebarsko
Hrvatska
10450 Jastrebarsko
Hrvatska
Glavno sjedište
Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5
5700 Zell am See
Austrija
5700 Zell am See
Austrija