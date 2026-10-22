Head Sport GmbH
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Glavno sjedište
6921 Kennelbach
Austrija
Profil poduzeća
Od 1950. godine HEAD je sinonim za inovativan dizajn, tehničku izvrsnost i strast prema sportu. HEAD upravlja međunarodnim portfeljem brendova:
• HEAD (proizvodi za zimske sportove, sportove s reketom i plivanje)
• PENN (teniske loptice i loptice za racquet)
• TYROLIA (skijaški vezovi)
• MARES/SSI/rEvo (ronilačka oprema i edukacija)
• LiveAboard (ronilačka putovanja)
• ZOGGS (oprema za plivanje)
• INDIGO (oprema za skijanje i snowboarding)
• AQUALUNG (ronilačka oprema i oprema za ronjenje s maskom)
Poslovne prilike
HEAD SKIJE / CIPELE / VEZOVI – VRHUNSKE PERFORMANSE ZA NAJAM I PRODAJU
Profesionalna distribucijska mreža društva HEAD osigurava pouzdanu i neometanu opskrbu HEAD proizvodima te trgovcima i organizacijama za najam pruža najvišu razinu usluge i podrške.
HEAD je sinonim za promišljena rješenja u skijaškom najmu i visokokvalitetne proizvode za prodaju. Mnogi od najvećih svjetskih pružatelja usluga najma skijaške opreme oslanjaju se na HEAD te pritom uživaju u prednostima koje donose iskustvo i stručnost ovog društva stečene dugogodišnjom suradnjom s međunarodnim partnerima za najam.