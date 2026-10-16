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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

O poduzeću
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Povijest i sadašnjost, umjetnost i užitak - doživite poseban ugođaj prvoklasnog hotela u srcu Beča. Hotel Ambassador sa svojoj dugogodišnjom tradicijom kvalitete se nalazi u povijesnom centru, između trga sv. Stjepana i državne opere te je idealna početna točka za sve posjetitelje Beča.

Prostrane i individualno ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austrija
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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