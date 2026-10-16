Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
O poduzeću
Povijest i sadašnjost, umjetnost i užitak - doživite poseban ugođaj prvoklasnog hotela u srcu Beča. Hotel Ambassador sa svojoj dugogodišnjom tradicijom kvalitete se nalazi u povijesnom centru, između trga sv. Stjepana i državne opere te je idealna početna točka za sve posjetitelje Beča.
Povijest i sadašnjost, umjetnost i užitak - doživite poseban ugođaj prvoklasnog hotela u srcu Beča. Hotel Ambassador sa svojoj dugogodišnjom tradicijom kvalitete se nalazi u povijesnom centru, između trga sv. Stjepana i državne opere te je idealna početna točka za sve posjetitelje Beča.
Prostrane i individualno ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austrija
1010 Wien
Austrija