Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

ADVANTAGE AUSTRIA – DILJEM SVIJETA STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU

ADVANTAGE AUSTRIA sa svojom mrežom diljem svijeta od oko 100 ureda u preko 70 zemalja pruža austrijskim poduzećima i njihovim međunarodnim poslovnim partnerima obuhvatnu ponudu usluga. Sveukupno oko 800 djelatnika pružaju Vam podršku pri pronalasku pravih dobavljača i poslovnih partnera iz Austrije. Organiziramo godišnje oko 800 evenata radi uspostavljanja poslovnih kontakata. Ostale usluge ADVANTAGE AUSTRIA sežu od uspostave kontakta s austrijskim poduzećima koja traže uvoznike, distributere i trgovačke zastupnike do opsežnih informacija o Austriji kao gospodarskom odredištu i ulasku na austrijsko tržište.



ADVANTAGE AUSTRIA generira međunarodne poslovne prilike tako što reklamiramo austrijske proizvode i usluge diljem svijeta, pružamo podršku poduzećima i organizacijama izvan Austrije u sklapanju snažnih partnerstava s austrijskom poduzećima te osiguravamo razmjenu najboljih umova i inovacija između Austrije i svijeta.



O OVOJ WEB-STRANICI

www.advantageaustria.org je diljem svijeta službeni portal austrijskog gospodarstva. Ovdje se predstavljaju austrijska poduzeća, čiji je cilj uspostava ili proširenje međunarodnih poslovnih odnosa. Kontaktirajte naš tim u svojoj zemlji ili pronađite na našem portalu ponude iz svih gospodarskih branši.