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Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

O poduzeću
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Koerner gradi i isporučuje postrojenja za pocinčavanje po principu "ključ u ruke", kao i postrojenja za bajcanje čelika i proizvoda od nehrđajućeg čelika.

Najefikasnija zaštita od korozije na čeličnim proizvodima je pocinčavanje. Svi čelični proizvodi s pocinčanim površinama imaju znatno duži vijek trajanja od ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
Austrija
+4334652513
office@koerner.at
https://kvk-koerner.com
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