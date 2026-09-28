Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
O poduzeću
Koerner gradi i isporučuje postrojenja za pocinčavanje po principu "ključ u ruke", kao i postrojenja za bajcanje čelika i proizvoda od nehrđajućeg čelika.
Koerner gradi i isporučuje postrojenja za pocinčavanje po principu "ključ u ruke", kao i postrojenja za bajcanje čelika i proizvoda od nehrđajućeg čelika.
Najefikasnija zaštita od korozije na čeličnim proizvodima je pocinčavanje. Svi čelični proizvodi s pocinčanim površinama imaju znatno duži vijek trajanja od ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
Austrija
8551 Wies
Austrija