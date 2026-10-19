Kraus & Naimer Produktion GmbH
O poduzeću
Tvrtka Kraus & Naimer je već dugi niz godina vodeće poduzeće na području elektrotehnike i sklopne tehnike. Visok stupanj vertikalne integracije, lagana konstrukcija proizvoda, dugogodišnji know-how, svjetski certifikati i fleksibilna rješenja zahvaljujući jedinstvenom modularnom sustavu pozicioniraju Kraus & Naimer ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Austrija
1180 Wien
Austrija