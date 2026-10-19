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Kraus & Naimer Produktion GmbH

O poduzeću
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Tvrtka Kraus & Naimer je već dugi niz godina vodeće poduzeće na području elektrotehnike i sklopne tehnike. Visok stupanj vertikalne integracije, lagana konstrukcija proizvoda, dugogodišnji know-how, svjetski certifikati i fleksibilna rješenja zahvaljujući jedinstvenom modularnom sustavu pozicioniraju Kraus & Naimer ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Austrija
+431404 06
salesknw@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
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