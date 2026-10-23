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BOSSARD Austria Ges.m.b.H.

O poduzeću
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KVT-Fastening je međunarodno priznati stručnjak za visokokvalitetna, posebna rješenja za spajanje i povezivanje te nudi inženjerska rješenja visokih performansi za područja elektronike i energetske tehnologije, automobilske i transportne industrije, zrakoplovstva, strojarstva i izgradnje postrojenja, precizne mehanike ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Austrija
+43732257700
+4373225770090
info-at@kvt-fastening.com
http://www.kvt-fastening.at
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