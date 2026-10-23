BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
O poduzeću
KVT-Fastening je međunarodno priznati stručnjak za visokokvalitetna, posebna rješenja za spajanje i povezivanje te nudi inženjerska rješenja visokih performansi za područja elektronike i energetske tehnologije, automobilske i transportne industrije, zrakoplovstva, strojarstva i izgradnje postrojenja, precizne mehanike ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Austrija
4030 Linz/Pichling
Austrija