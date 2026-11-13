Hexagon | NEXTSENSE
O poduzeću
Kao globalni tehnološki lider NEXTSENSE je razvio patentirani CALIPRI princip. Beskontaktno mjerenje profila i inspekcija površine s automatskom korekcijom nagiba i zakretanja u potpunosti isključuju utjecaje korisnika.
Kao globalni tehnološki lider NEXTSENSE je razvio patentirani CALIPRI princip. Beskontaktno mjerenje profila i inspekcija površine s automatskom korekcijom nagiba i zakretanja u potpunosti isključuju utjecaje korisnika.
Mobilni i stacionarni mjerni i ispitni sustavi koriste se za procjenu cijepanja karoserija ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Austrija
8053 Graz
Austrija