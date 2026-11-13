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Hexagon | NEXTSENSE

O poduzeću
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Kao globalni tehnološki lider NEXTSENSE je razvio patentirani CALIPRI princip. Beskontaktno mjerenje profila i inspekcija površine s automatskom korekcijom nagiba i zakretanja u potpunosti isključuju utjecaje korisnika.

Mobilni i stacionarni mjerni i ispitni sustavi koriste se za procjenu cijepanja karoserija ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Austrija
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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