SANLAS Holding GmbH
O poduzeću
Sanlas Holding GmbH jedan je od najvažnijih pružatelja zdravstvenih usluga u Austriji i upravlja s 12 medicinskih ustanova i 2 hotela.
Sanlas Holding GmbH jedan je od najvažnijih pružatelja zdravstvenih usluga u Austriji i upravlja s 12 medicinskih ustanova i 2 hotela.
Sanlas Holding GmbH nudi međunarodnim pacijentima kompletnu njegu prije, za vrijeme i nakon njihovog boravka (zahtjev za vizu, prevoditeljske usluge itd.).
Paleta usluga uključuje ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austrija
8010 Graz
Austrija