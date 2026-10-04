hrvatski
Seitennavigation
Inhalt

SANLAS Holding GmbH

O poduzeću
logo

Sanlas Holding GmbH jedan je od najvažnijih pružatelja zdravstvenih usluga u Austriji i upravlja s 12 medicinskih ustanova i 2 hotela.

Sanlas Holding GmbH nudi međunarodnim pacijentima kompletnu njegu prije, za vrijeme i nakon njihovog boravka (zahtjev za vizu, prevoditeljske usluge itd.).

Paleta usluga uključuje ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austrija
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
vCard