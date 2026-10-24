STRABAG AG
O poduzeću
STRABAG SE europska je tehnološka grupacija za građevinske usluge, lider u inovacijama i snazi kapitala. Ponuda pokriva cijeli lanac vrijednosti građevinarstva.
Gospodarska grana
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Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Austrija
1220 Wien
Austrija
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Austrija
9800 Spittal an der Drau
Austrija
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Austrija
3382 Loosdorf
Austrija
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Austrija
4614 Marchtrenk
Austrija