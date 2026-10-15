Transport i promet

Pravila cestovnog prometa i prometni znakovi u Austriji u načelu odgovaraju onima ostalih europskih zemalja. U Austriji na svim autocestama i brzim cestama postoji obvezna cestarina.
Propisi za motorna vozila
Carinski dokumenti nisu potrebni za motorno vozilo kod prelaska granice.
Inozemna vozačka daje ovlast u Austriji na jednogodišnje upravljanje motornim vozilom. Vozačke dozvole iz svih EWR- i EU-zemalja članica u Austriji se priznaju. Putnici iz drugih zemalja trebaju međunarodnu vozačku dozvolu, ako s njihovom zemljom ne postoji nikakav dogovor u svezi s ovim. U protivnom dostaje njemački prijevod nacionalne vozačke dozvole. Informacije o tome možete dobiti kod domaćeg autokluba ÖAMTC i ARBÖ. Inozemna motorna vozila moraju na stražnjoj strani imati nacionalnu oznaku dotične države.
Osim goriva u spremniku vozila kod ulaska u zemlju možete ponijeti još 10 litara u jednom rezervnom kanistru bez oporezivanja. Putnici sa sjedištem izvan Europske unije mogu koristiti svoj automobil bez oporezivanja i neformalno u trajanju od 6 mjeseci na teritoriju EU u privatne svrhe. Nakon toga, automobil se mora ponovno izvesti na korištenje u nepromijenjenom stanju.
Ograničenja brzine
Maksimalne brzine (ako prometnim znakovima nije drugačije prikazano):
Automobili i motocikli:
- na otvorenim cestama: 100 km/h
- na autocestama: 130 km/h
- u području naselja: između ploča s natpisom mjesta: 50 km/h
Automobilske kuće do 3.500 kg:
- naseljeno područje 50 km/h
- otvorene ceste 100 km/h
- autoceste 130 km/h
Automobili s lakim prikolicama (do 750 kg) vlačno vozilo do maksimalne dopuštene ukupne težine 3,5 t:
- područje naselja 50 km/h
- autoceste i otvorene ceste: 100 km/h
Automobil s prikolicom iznad 750 kg (vlačno vozilo i prikolica skupa do najviše 3,5 t maksimalne dopuštene ukupne težine):
- područje naselja 50 km/h
- otvorene ceste: 80 km/h
- autoceste: 100 km/h
Autobusi:
- područje naselja 50 km/h
- otvorene ceste 80 km/h
- autoceste 100 km/h (između 22.00 i 5.00 sati ipak samo 90 km/h na određenim autocestama).
Obvezni hitni koridor
Formiranje hitnih koridora je od 1. siječnja 2012. na austrijskim autocestama i brzim cestama obvezatno u slučaju zastoja na cesti. Hitni koridor omogućuje vozilima s pravom prednosti prolaska brži dolazak na mjesto nesreće.
Obveza nošenja reflektirajuće veste
Na austrijskim cestama izvan zatvorenih mjesta vrijedi obveza nošenja reflektirajuće veste. To znači da vozač automobila mora sa sobom uvijek nositi reflektirajuću vestu i u slučaju neke nesreće ili kvara prilikom stupanja na prometni trak obući na sebe. Tu se radi o dvostrukoj obvezi, koju se može i dvostruko sankcionirati. Tijekom prometne kontrole može se od Vas zahtijevati pokazivanje reflektirajuće veste.
Djeca u automobilu
Djeca mlađa od 14 godina, koja su niža od 150 cm, smiju se prevoziti samo u odgovarajućim dječjim sjedalicama. U automobilima i kombijima (također i u tzv. "mini-busovima") smije se prevoziti više od 1 dijete po sjedećem mjestu, a pritom se mora sukladno dobi i veličini pravilno osigurati.
Alkohol i upravljanje vozilima
Granica alkohola u krvi iznosi u Austriji 0,5 promila. Kod prekoračenja ove granice dodjeljuju se novčane kazne, pod određenim okolnostima moguće je čak oduzimanje vozačke dozvole.
Obveza vezivanja pojasom
Vezivanje sigurnosnog pojasa u Austriji je obveza.
Telefoniranje u automobilu
Za vrijeme upravljanja vozilom smije se telefonirati samo preko spikerfona. Spikerfon se mora montirati tako da se svi elementi mogu posluživati jednom rukom i da vozač ni na koji način nije ograničen.
Propisi za vozače motocikla
Nošenje zaštitne kacige na jednotračnim motornim vozilima u Austriji je obvezno. Motociklisti su obvezni i tijekom vožnje danju imati upaljena kratka svjetla. Obvezna je vinjeta.
Gorivo
U Austriji se na svim benzinskim postajama nudi bezolovni normalni benzin sa 91 oktana kao i Euro-Super (bezolovni benzin sa 95 oktana) i Super Plus (bezolovni benzin sa 98 oktana). Prodaja olovnog benzina u Austriji je zabranjena, međutim, za vozila bez katalizatora se na benzinskim postajama može nabaviti aditiv.
Prometna nezgoda, kvar
Kod prometnih nezgoda u kojima su stradale osobe postoji obveza neodložnog javljanja policiji, kod materijalne štete samo ako identitet druge strane nije dokazan. ÖAMTC i ARBÖ održavaju neprekidnu službu pomoći kod kvara, koju može koristiti svaki vozač motornog vozila (za ne-članove uz plaćanje).
|Brojevi za poziv u nuždi (bez predbroja):
|Europski poziv za nuždu
|112
|Vatrogasna služba
|122
|Policija
|133
|Spasilačka služba/dežurni liječnik
|144
|Liječnička radio-služba
|141
|Gorska služba spašavanja
|140
|ÖAMTC-pomoć kod kvara
|120
|ARBÖ pomoć kod kvara
|123
Obavijesti o prometu
Informacije o prometu iz cijele Austrije kao i s glavnih veza sa susjednim državama javljaju se s odašiljača Ö3 svakih pola sata. Kod akutnih situacija opasnosti - npr. kod pojave vozača u nedopuštenom smjeru – slijedi trenutni prekid radijskog programa i upad u sve druge ORF-radijske odašiljače.
Dojave o prometu mogu se neprekidno dojaviti na broj telefona 0800 600 601 (besplatno za cijelu Austriju). Na servisni broj koji podliježe plaćanju 0900 600 600 mogu se preslušati aktualne obavijesti o prometu i telefonskim putem. Više informacija o tome imate na Internet adresi oe3.ORF.at.
Austrian Airlines je najveća austrijska zrakoplovna kompanija koja raspolaže mrežom letova diljem svijeta s oko 130 destinacija. Mreža letova je osobito u Srednjoj i Istočnoj Europi veoma gusta. Austrian Airlines je dio koncerna Lufthansa te članica Star Alliance-a.
Servis zrakoplovnih veza
Informirajte se o Vašoj zrakoplovnoj vezi.
Dolazak iz inozemstva/međunarodne zračne luke
Priključke na međunarodnu mrežu leta imaju sljedeće zračne luke
Između ovih zračnih luka postoje svakodnevne tuzemne veze.
Središnje informacije za letove: +43 1 7007 22233
Vienna Airport-Shuttle-Service
City Airport Train CAT povezuje vožnjom trajanja od samo 16 minuta zračnu luku Beč s gradskim centrom (kolodvor Beč centar): Vozni redovi
Vozne redove i tarife Vienna Airport Lines naći ćete na web stranici Zračne luke Beč, isto tako informacije o vezama s gradskom željeznicom, taksijima, automobilima za najam i Shuttle-servisu.
Austrijske željeznice (ÖBB) i WESTbahn nude atraktivne opcije karata za putovanje vlakom po Austriji.
Jeste li znali, da možete svoj auto ili motocikl povesti vlakom, bez da se morate mučiti s vožnjom po autocesti?
Auto vlakovi, koji prometuju svakodnevno.
Propust za automobile Tauernbahn
Auto-vlak Tauernbahn od Austrijskih željeznica prevozi Vaš auto ili motocikl kroz Tauerntunnel (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Više informacija uključujući smjernice o prijevozu i sigurnosne odredbe pronaći ćete u brošuri „Auto-vlak Tauernbahn (PDF, 0.7MB) ” .
Informacije
Pobliže informacije o planu vožnje i odmah na rezervaciju naći ćete na ÖBB-Austrian Railway website , telefonom preko Call-centra ÖBB-a na broj +43 5 1717, na šalteru za prodaju voznih karata na kolodvoru ili kod putničkih ureda i autoklubova.
Ako želite upoznati Austriju, onda možete za to izabrati iz mnoštva transportnih sredstava. Informirajte se o daljnjim mogućnostima udobnog i opuštenog putovanja.
Brod
Na Dunavu operiraju različiti ponuđači na različitim dionicama. Osim toga, na austrijskim jezerima nude se linijske i izletne vožnje.
Autobus
ÖBB-Postbus dnevno pokriva s 800 linija oko 21.200 stanice u Austriji. koro na sva mjesta, koja su za turiste bitna, može se doći autobusom.
Informacije o prometu autobusa u Austriji
Taksi
Taksiji u velikim gradovima opremljeni su službeno baždarenim taksimetrima. Tarifa se obračunava i prema prijeđenim kilometrima i prema utrošenom vremenu. Informacije o taxijima u Beču
Kod vožnje od Beča do zračne luke (molimo, već prilikom narudžbe tražite "taksi za zračnu luku") za povratnu vožnju taksija uz cijenu vožnje se zaračunava iznos od približno 18 eura.
Airport-taksiji su zasebni taksiji, predviđeni samo za vožnje k i sa zračne luke, koji na zračnoj luci Schwechat čekaju na putnike. Njih je potrebno naručiti unaprijed, i oni obračunavaju fiksnu cijenu (uključujući prtljagu) bez nadoplate za praznu vožnju.
Brdske žičare
U Austriji je u pogonu ravno 3.000 žičara, žičara sa sjedalima i vučnica. . Mnoge od njih voze do visine od 3.000 m.