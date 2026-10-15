Transport i promet

Izvrsno izgrađena mreža autocesta, brzih i državnih cesta povezuje Austriju sa svim susjednim državama. Svi glavni povezni granični prijelazi (granični prijelazi na autocestama i državnim cestama) otvoreni su danju i noću.



Pravila cestovnog prometa i prometni znakovi u Austriji u načelu odgovaraju onima ostalih europskih zemalja. U Austriji na svim autocestama i brzim cestama postoji obvezna cestarina.

Propisi za motorna vozila

Carinski dokumenti nisu potrebni za motorno vozilo kod prelaska granice.

Inozemna vozačka daje ovlast u Austriji na jednogodišnje upravljanje motornim vozilom. Vozačke dozvole iz svih EWR- i EU-zemalja članica u Austriji se priznaju. Putnici iz drugih zemalja trebaju međunarodnu vozačku dozvolu, ako s njihovom zemljom ne postoji nikakav dogovor u svezi s ovim. U protivnom dostaje njemački prijevod nacionalne vozačke dozvole. Informacije o tome možete dobiti kod domaćeg autokluba ÖAMTC i ARBÖ. Inozemna motorna vozila moraju na stražnjoj strani imati nacionalnu oznaku dotične države.

Osim goriva u spremniku vozila kod ulaska u zemlju možete ponijeti još 10 litara u jednom rezervnom kanistru bez oporezivanja. Putnici sa sjedištem izvan Europske unije mogu koristiti svoj automobil bez oporezivanja i neformalno u trajanju od 6 mjeseci na teritoriju EU u privatne svrhe. Nakon toga, automobil se mora ponovno izvesti na korištenje u nepromijenjenom stanju.

Ograničenja brzine

Maksimalne brzine (ako prometnim znakovima nije drugačije prikazano):

Automobili i motocikli:

na otvorenim cestama: 100 km/h

na autocestama: 130 km/h

u području naselja: između ploča s natpisom mjesta: 50 km/h

Automobilske kuće do 3.500 kg:

naseljeno područje 50 km/h

naseljeno područje 50 km/h otvorene ceste 100 km/h

otvorene ceste 100 km/h autoceste 130 km/h





Automobili s lakim prikolicama (do 750 kg) vlačno vozilo do maksimalne dopuštene ukupne težine 3,5 t:

područje naselja 50 km/h

autoceste i otvorene ceste: 100 km/h





Automobil s prikolicom iznad 750 kg (vlačno vozilo i prikolica skupa do najviše 3,5 t maksimalne dopuštene ukupne težine):

područje naselja 50 km/h

područje naselja 50 km/h otvorene ceste: 80 km/h

otvorene ceste: 80 km/h autoceste: 100 km/h





Autobusi:

područje naselja 50 km/h

područje naselja 50 km/h otvorene ceste 80 km/h

otvorene ceste 80 km/h autoceste 100 km/h (između 22.00 i 5.00 sati ipak samo 90 km/h na određenim autocestama).





Obvezni hitni koridor

Formiranje hitnih koridora je od 1. siječnja 2012. na austrijskim autocestama i brzim cestama obvezatno u slučaju zastoja na cesti. Hitni koridor omogućuje vozilima s pravom prednosti prolaska brži dolazak na mjesto nesreće.



Obveza nošenja reflektirajuće veste

Na austrijskim cestama izvan zatvorenih mjesta vrijedi obveza nošenja reflektirajuće veste. To znači da vozač automobila mora sa sobom uvijek nositi reflektirajuću vestu i u slučaju neke nesreće ili kvara prilikom stupanja na prometni trak obući na sebe. Tu se radi o dvostrukoj obvezi, koju se može i dvostruko sankcionirati. Tijekom prometne kontrole može se od Vas zahtijevati pokazivanje reflektirajuće veste.



Djeca u automobilu

Djeca mlađa od 14 godina, koja su niža od 150 cm, smiju se prevoziti samo u odgovarajućim dječjim sjedalicama. U automobilima i kombijima (također i u tzv. "mini-busovima") smije se prevoziti više od 1 dijete po sjedećem mjestu, a pritom se mora sukladno dobi i veličini pravilno osigurati.



Alkohol i upravljanje vozilima

Granica alkohola u krvi iznosi u Austriji 0,5 promila. Kod prekoračenja ove granice dodjeljuju se novčane kazne, pod određenim okolnostima moguće je čak oduzimanje vozačke dozvole.



Obveza vezivanja pojasom

Vezivanje sigurnosnog pojasa u Austriji je obveza.



Telefoniranje u automobilu

Za vrijeme upravljanja vozilom smije se telefonirati samo preko spikerfona. Spikerfon se mora montirati tako da se svi elementi mogu posluživati jednom rukom i da vozač ni na koji način nije ograničen.



Propisi za vozače motocikla

Nošenje zaštitne kacige na jednotračnim motornim vozilima u Austriji je obvezno. Motociklisti su obvezni i tijekom vožnje danju imati upaljena kratka svjetla. Obvezna je vinjeta.



Gorivo

U Austriji se na svim benzinskim postajama nudi bezolovni normalni benzin sa 91 oktana kao i Euro-Super (bezolovni benzin sa 95 oktana) i Super Plus (bezolovni benzin sa 98 oktana). Prodaja olovnog benzina u Austriji je zabranjena, međutim, za vozila bez katalizatora se na benzinskim postajama može nabaviti aditiv.



Prometna nezgoda, kvar

Kod prometnih nezgoda u kojima su stradale osobe postoji obveza neodložnog javljanja policiji, kod materijalne štete samo ako identitet druge strane nije dokazan. ÖAMTC i ARBÖ održavaju neprekidnu službu pomoći kod kvara, koju može koristiti svaki vozač motornog vozila (za ne-članove uz plaćanje).



Brojevi za poziv u nuždi (bez predbroja): Europski poziv za nuždu 112 Vatrogasna služba 122 Policija 133 Spasilačka služba/dežurni liječnik 144 Liječnička radio-služba 141 Gorska služba spašavanja 140 ÖAMTC-pomoć kod kvara 120 ARBÖ pomoć kod kvara 123





Obavijesti o prometu

Informacije o prometu iz cijele Austrije kao i s glavnih veza sa susjednim državama javljaju se s odašiljača Ö3 svakih pola sata. Kod akutnih situacija opasnosti - npr. kod pojave vozača u nedopuštenom smjeru – slijedi trenutni prekid radijskog programa i upad u sve druge ORF-radijske odašiljače.

Dojave o prometu mogu se neprekidno dojaviti na broj telefona 0800 600 601 (besplatno za cijelu Austriju). Na servisni broj koji podliježe plaćanju 0900 600 600 mogu se preslušati aktualne obavijesti o prometu i telefonskim putem. Više informacija o tome imate na Internet adresi oe3.ORF.at.

