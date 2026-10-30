F. Trenka chem.-pharm. Fabrik GmbH
Kurze Info über uns
F. Trenka ist ein unabhängiges österreichisches Familienunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahre 1909 gegründet und vertreibt international hochwertige natürliche Heilmittel.
F. Trenka ist ein unabhängiges österreichisches Familienunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahre 1909 gegründet und vertreibt international hochwertige natürliche Heilmittel.
Seit über 100 Jahren setzt sich F. Trenka in mehr als 70 Ländern weltweit für das Wohlbefinden seiner Kunden ein. Dabei legt das Unternehmen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
F. Trenka chem.-pharm. Fabrik GmbH
Prinz-Eugen-Straße 70
1040 Wien
Österreich
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